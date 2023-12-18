شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يترقب العروض الشتوية لمروان حمدى بعد خروجه من حسابات النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسؤولو النادي المصري العروض الشتوية لمروان حمدي مهاجم الفريق البورسعيدي، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات النادي والجهاز الفني بقيادة علي ماهر.

ولم تصل النادي المصري أي عروض رسمية لشراء مروان حمدي، حتى الآن، وهو ما يثير قلق إدارة النادي البورسعيدي، خاصة بعد قرار إيقاف اللاعب فى وقت سابق وعدم مشاركته مع الفريق، وهو ما يتنافى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وكشف مصدر مقرب من مروان حمدي، مهاجم النادي المصري، عن مستجدات وضع اللاعب مع النادى، بعدما استقر المصرى على عودة اللاعب إلى التدريبات.

وأكد المصدر، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن قرار عودة اللاعب للتدريبات هو قرار مجلس إدارة النادي، واللاعب يترقب تحديد مصيره مع المصري فى يناير المقبل، بعدما أعلن مسؤولو النادى عرض مروان للبيع فى الانتقالات الشتوية.

وقرر مروان حمدى، مهاجم النادى المصرى، خوض مرحلة إعداد بصالة الجيم وذلك للحفاظ على لياقته البدنية وذلك فى ظل استبعاد اللاعب من تدريبات المصرى بعد قرار إيقافه وعرضه للبيع بسبب سلوكه تجاه جماهير بورسعيد، واستعان مروان حمدى بمدرب اللياقة البدنية للمنتخب الوطنى، عبد الرحمن عيسى.