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تصنيف الاسكواش.. على فرج يحافظ على الصدارة وتقدم أبو العينين

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين خلال شهر ديسمبرالجاري، وواصل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة سيطرته على التصنيف العالمي.

وشهد تصنيف الأسبوع الجاري استمرار مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي في المركز الرابع، بينما استقر النيوزيلندي بول كول في المركز الثالث، عقب تتويجه مؤخراً ببطولة هونج كونج للاسكواش.

كما تقدم علي أبو العنين 3 مراكز ليصل إلى التصنيف رقم 18.

تصنيف الرجال
تصنيف الرجال

 

1ـ علي فرج

2ـ البيروفي دييجو إلياس 

3ـ النيوزيلندي بول كو

4ـ مصطفى عسل

5ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

6ـ كريم عبد الجواد

7ـ مازن هشام

8ـ الإنجليزي مروان الشوربجي

9ـ طارق مؤمن

10ـ الويلزي جويل مكين

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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