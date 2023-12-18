وشهد تصنيف الأسبوع الجاري استمرار مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي في المركز الرابع، بينما استقر النيوزيلندي بول كول في المركز الثالث، عقب تتويجه مؤخراً ببطولة هونج كونج للاسكواش.

شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. على فرج يحافظ على الصدارة وتقدم أبو العينين والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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