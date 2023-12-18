شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو أغلى لاعب فى الزمالك بـ5 ملايين يورو قبل مواجهة ساجرادا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالمباراة التى الأربعاء المقبل بأنجولا.

ويدخل الزمالك اللقاء ولديه عدد كبير من اللاعبين المميزين، مثل زيزو وشيكابالا وأوباما وسيف الجزيرى ونداى والمثلوثى ودونجا وروقان وغيرهم.

ويعد أحمد سيد زيزو أغلى لاعب فى فريق الزمالك من حيث القيمة التسويقية، حيث تبلغ قيمته التسويقية 5 ملايين يورو، متفوقاً على باقى زملائه بالفريق.

وحصل أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية أمس، السبت، على أن يسافر مع الفريق اليوم الى أنجولا استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واشتكى زيزو من الإصابة ليخضع لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، حيث يعاني اللاعب من إصابة بكدمة في وجه القدم.