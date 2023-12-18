عاجل.. نتائج قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهت منذ لحظات مراسم سحب قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024، و ذلك بعدما حسم 16 فريقًا تأهله للدور ثمن النهائي، بعد نهاية مرحلة دور المجموعات.

نتائج قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

وجائت النتائج كالتالي:

- لاتسيو يلاقي بايرن ميونيخ في ثمن نهائي دوري الأبطال

- كوبنهاجن يلاقي مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري الأبطال

- لايبزيج يلاقي ريال مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال

- آيندهوفن يلاقي بوروسيا دورتموند في ثمن نهائي دوري الأبطال

- إنتر ميلان يلاقي أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال

- باريس سان جيرمان يلاقي ريال سوسييداد في ثمن نهائي دوري الأبطال

- نابولي يلاقي برشلونة في ثمن نهائي دوري الأبطال

- بورتو يلاقي آرسنال في ثمن نهائي دوري الأبطال

