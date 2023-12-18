عاجل.. نتائج قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - إنتهت منذ لحظات مراسم سحب قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024، و ذلك بعدما حسم 16 فريقًا تأهله للدور ثمن النهائي، بعد نهاية مرحلة دور المجموعات.
نتائج قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا
وجائت النتائج كالتالي:
- لاتسيو يلاقي بايرن ميونيخ في ثمن نهائي دوري الأبطال
- كوبنهاجن يلاقي مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري الأبطال
- لايبزيج يلاقي ريال مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال
- آيندهوفن يلاقي بوروسيا دورتموند في ثمن نهائي دوري الأبطال
- إنتر ميلان يلاقي أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال
- باريس سان جيرمان يلاقي ريال سوسييداد في ثمن نهائي دوري الأبطال
- نابولي يلاقي برشلونة في ثمن نهائي دوري الأبطال
- بورتو يلاقي آرسنال في ثمن نهائي دوري الأبطال