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عاجل.. نتائج قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - إنتهت منذ لحظات مراسم سحب قرعة دور الـ 16 من بطولة لموسم 2024، و ذلك بعدما حسم 16 فريقًا تأهله للدور ثمن النهائي، بعد نهاية مرحلة دور المجموعات.

 

نتائج قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

 

وجائت النتائج كالتالي:

- لاتسيو يلاقي بايرن ميونيخ في ثمن نهائي دوري الأبطال
- كوبنهاجن يلاقي مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري الأبطال
- لايبزيج يلاقي في ثمن نهائي دوري الأبطال
- آيندهوفن يلاقي بوروسيا دورتموند في ثمن نهائي دوري الأبطال
- إنتر ميلان يلاقي أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال
- باريس سان جيرمان يلاقي ريال سوسييداد في ثمن نهائي دوري الأبطال
- نابولي يلاقي في ثمن نهائي دوري الأبطال
- بورتو يلاقي آرسنال في ثمن نهائي دوري الأبطال
 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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