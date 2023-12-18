شبانة: مشهد حسن حمدي وامام عاشور يخطف الأضواء وينفي الشائعات

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان مشهد مصافحة امام عاشور لرئيس الأهلي السابق حسن حمدي جاء بمثابة رد على بعض المشككين.

وأضاف شبانة ان هناك بعض من افتعل الازمات والشائعات بان علاقة الرئيس السابق للأهلي ومحمود الخطيب دخلت في نفق مظلم بسبب انتداب امام عاشور للقلعة الحمراء.

واستكمل وجاءت هذه الصورة من قلب معسكر الأهلي بالسعودية لتكون خير رد على كل تلك الشائعات.

برنامج الأهلي قبل مباراة فلومينينسي البرازيلي

حدد مارسيل كولر برنامج الفريق اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية.

ويبدأ برنامج الأهلي في الحادية عشرة صباحًا بتناول الفريق وجبة الإفطار، فيما يخوض الفريق مرانًا خفيفًا في الثانية عشرة والنصف ظهرًا داخل فندق الإقامة.

فيما يتناول اللاعبون وجبة الغداء في تمام الساعة الخامسة مساءً، وفي السادسة والربع يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للفريق.

فيما تبدأ بعثة الفريق في التحرك إلى ملعب الجوهرة لخوض المباراة في تمام الساعة السابعة إلا الربع.

وتقام مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.