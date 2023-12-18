شبانة: محمد صبحي يطلب العفو.. ومحاولات لضم احمد ياسر ريان

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان حارس الزمالك محمد صبحي طالب بعقد جلسة مع حسبن لبيب رئيس النادي.

وأضاف شبانة ان طلب صبحي جاء لمحاولة الصلح مع الادارة والجهاز الفني لرغبة اللاعب في استكمال مشواره داخل جدران النادي الأبيض، في الوقت الذي انتشرت فيه اقتراب الحارس من بيراميدز.

كما أكد شبانة في تصريحاته على ان نادي الزمالك دخل في مفاوضات جادة الفترة الأخيرة لمحاولة الحصول على أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا.

في سياق متصل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبه الأساسي في السابعة مساء اليوم الاثنين على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، استعداداً للقاء ساجرادا المقرر له مساء يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أنجولا مساء أمس الأحد، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.