الزمالك يطيح بمهاجمه لإنهاء أزمة نادي كاركاس

قررت إدارة نادي الزمالك، الإطاحة بمهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل حل أزمة نادي كاركاس الفنزويلي.

وقامت إدارة نادي الزمالك، بعرض عودة سامسون أكينولا، إلى نادي كاركاس الفنزويلي، من أجل تنازلهم عن قيمة الغرامة الموقعة على القلعة البيضاء بسبب عدم دفع قيمة الصفقة.

وهناك مبلغ ٤٥٠ ألف دولار باقي قيمة الصفقة حتى الآن، مستحق من نادي الزمالك إلى نادي كاركاس الفنزويلي.

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وكان النادي الفنزويلي قد تقدم بشكوى ضد القلعة البيضاء، في وقت سابق من أجل الحصول على باقي الصفقة.

وترغب إدارة الزمالك في حل الأزمة مع النادي الفنزويلي بشكل ودي حيث عرضوا، إعادة سامسون لهم مقابل تنازلهم عن القضية، على الرغم من تألق المهاجم في بعض مباريات الأبيض، إلا أنه لا يحصل على دعم بشكل كامل له من جانب الإدارة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ساجرادا الأنجولي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في الكونفدرالية.