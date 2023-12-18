انقسام في الزمالك بسبب معتمد جمال.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن انقسام داخل نادي الزمالك، بسبب معتمد جمال المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم.

وكان نادي الزمالك، قد قام بتعيين معتمد جمال بشكل مؤقت لتدريب الفريق، بعد إقالة خوان كارلوس أوسوريو لسوء نتائج الأبيض.

وأكد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الاذاعي، أن هناك رأيين داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، حيث يرى الجانب الأول أنه لابد من التعاقد مع مدرب أجنبي قوي، بشكل سريع.

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أما الرأي الثاني فهو مع استمرار معتمد جمال، في قيادة الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة كبيرة في ملف المدرب بسبب الراتب، والأولى توفيرها لحل أزمة القيد وهذا ما يؤجل اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وأوضح شوبير أن مسئولو القلعة البيضاء يقومون في الوقت الحالي بمحاولة تجميع المبلغ كاملًا لحل أزمة القيد.