إصابة نجم الاهلي قبل ساعات من مواجهة فلومنينسي في كأس العالم للأندية

تلقى فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر صدمة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي فلومنينسي في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يواجه الاهلي أمام نظيره فلومنينسي ضمن فعاليات نصف نهائي كأس العالم للأندية على ملعب “الجوهرة المشعة” بـ جدة في السعودية.

وستبدأ صافرة لقاء المارد الأحمر أمام بطل الليبرتادورس اليوم الأثنين الموافق 18 ديسمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وبات أحمد نبيل كوكا نجم النادي الاهلي مهددًا بالغياب عن تشكيل المارد الأحمر الأساسي ضد فلومينينسي البرازيلي وذلك عقب خضوعه لجلسات علاج طبيعي بشكل مكثف، في فندق الإقامة.

وتقلصت فرص كوكا في اللحاق بلقاء اليوم مام فلومينينسي؛ إذ يقترب المالي أليو ديانج من المشاركة أساسيا مع القلعة الحمراء.

ومن المتوقع أن يبدأ الاهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ومحمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، وأليو ديانج، وإمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، وحسين الشحات، ومحمود عبد المنعم كهربا.