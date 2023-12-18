نتائج قرعة ملحق دور الـ16 في الدوري الأوروبي.. مواجهات متوازنة

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي “اليوروباليج” التي أجريت ظهر اليوم الأثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري عن مواجهات متوازنة.

وصعد 16 فريقًا من نخبة الأندية الأوروبية، ليتنافسوا سويًا في الأدوار الإقصائية في شهر فبراير من العام القادم 2024 بحثًا عن اللقب الذي توج به مؤخرًا نادي إشبيليه.

ويعتبر ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح حد الأندية المتنافسة على اللقب بقوة هذا الموسم عقب ضمان التأهل لدور القادم محتلين المركز الأول في مجموعتهم.

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وجاءت الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 في الدوري الأوروبي

المجموعة الأولى: وست هام يونايتد، فرايبورج.

المجموعة الثانية: برايتون ، أولمبيك مارسيليا.

المجموعة الثالثة: رينجرز، سبارتا براج.

المجموعة الرابعة: أتالانتا، سبورتينج.

المجموعة الخامسة: ليفربول، تولوز.

المجموعة السادسة: فياريال ، رين.

المجموعة السابعة: سلافيا براج، روما.

المجموعة الثامنة: ليفركوزن ، كاراباج أجدام.

نتائج مواجهات دور الـ 16 في قرعة الدوري الأوروبي

روما الإيطالي – فينورد الهولندي

ستاد رين الفرنسي – اي سي ميلان الإيطالي

لانس الفرنسي – فرايبورج الألماني

يانج بويز السويسري – سبورتنج لشبونة البرتغالي

بنفيكا البرتغالي – تولوز الفرنسي

براجا البرتغالي – كاراباج أجدام بطل أذربيجان

جالاتا سراي التركي – سبارتا براج التشيكي