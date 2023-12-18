أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرعة دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، والتي أسفرت عن مواجهات مثيرة.

وضمت قرعة دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 16 فريقًا، مقسمين بين فرق المستوى الأول والمستوى الثاني.

وجاء المستوى الأول كالتالي: برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتي، ريال سوسيداد، أتلتيكو مدريد، بوروسيا دورتموند، أرسنال.

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فيما جاء المستوى الثاني كالتالي: بورتو، لايبزيج، باريس سان جيرمان، لاتسيو، إنتر ميلان، نابولي، آيندهوفن، كوبنهاجن.

مواجهات دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

بورتو ضد أرسنال

نابولي ضد برشلونة

باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد

إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد

أيندهوفن ضد بوروسيا دورتموند

لاتسيو ضد بايرن ميونخ

كوبنهاجن ضد مانشستر سيتي

لايبزيج ضد ريال مدريد

مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على مدار شهري فبراير ومارس من العام المقبل، حيث يتم إقامة مباريات الذهاب أيام 13 و14 و20 و21 فبراير 2024، فيما يُقام الإياب أيام 5 و6 و12 و13 مارس.