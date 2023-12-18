موعد مباراة ميلان ضد رين في الدوري الأوروبي

وقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، في مواجهة رين الفرنسي، ضمن منافسات ملحق دور ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وأقيمت قرعة ملحق الدوري الأوروبي، اليوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري، في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت قرعة ملحق دور الـ16 في الدوري الأوروبي، عن الآتي:

فينورد × روما

ميلان × ستاد رين

لانس × فرايبورج

يانج بويز × سبورتنج لشبونة

بنفيكا × تولوز

شاختار دونيتسك × مارسيليا

جلاتا سراي × سبارتا براج

سبورتنج براجا × كاراباج

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ويخوض منافسات الملحق من الدوري الأوروبي، كل من: “تولوز، رين، مارسيليا، فرايبورج، سبارتا براج التشيكي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، روما، وكاراباغ الأذربيجاني”.

بالإضافة إلى فرق المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا، وهم: “فينورد الهولندي، يونج بويز السويسري، جالطة سراي التركي، لانس الفرنسي، وبراجا وبنفيكا البرتغاليين، وميلان الإيطالي وشاختار الأوكراني”.

ومن المقرر أن إقامة مباريات ذهاب ملحق دور ثمن نهائي الدوري الأوروبي يوم 15 فبراير المقبل، على أن تقام جولة الإياب يوم 22 من نفس الشهر.