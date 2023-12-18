إخطار مفاجئ من كاف للزمالك قبل مواجهة ساجرادا

محمد اسماعيل - القاهرة - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، نادي الزمالك، بتعديل موعد المران الأساسي في أنجولا، استعدادا لمواجهة ساجرادا في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في السابعة مساء اليوم الاثنين على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، الذي يستضيف اللقاء، بدلاً من غد الثلاثاء في ظل انشغال الملعب باستضافة لقاء بترو أتلتيكو والترجي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان نادي الزمالك وصل إلى العاصمة الأنجولية لوندا أمس الأحد، وكان في استقبال البعثة التي يترأسها رامي نصوحي عضو مجلس الإدارة، مسئولي السفارة المصرية.

وتقام مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي، بعد غدا الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث يتصدر نادي الزمالك المجموعة برصيد تسع نقاط.