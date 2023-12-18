"سدد 230 ألف جنيه".. خطوات جديدة من الزمالك من أجل رفع القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بدأ نادي الزمالك في حل الأزمات المالية التي يعاني منها النادي حاليا، بسبب الديون الخارجية، وعلى أثر ذلك تم إيقاف القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد في الوقت الحالي، نظرا لعدم دفع مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ومستحقات رعاية السنغالي إبراهيما نداي لنادي وادي دجلة، ونفس الأمر للغاني أتشمبونج لاعب الفريق السابق.

وعلم موقع "الخليج 365" أن نادي الزمالك قام بسداد مبلغ 7 ألاف يورو، مستحقة لفريق وادي دجلة، نظير حقوق رعاية السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق الأبيض.

وأضاف المصدر، أن الأمر بالنسبة لمستحقات وادي دجلة، انتهى تماما، ويتم حاليا خل باقي الأزمات، من أجل رفع القيد قبل نهاية الشهر الجاري.