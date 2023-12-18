إيقاف لاعب الإسماعيلي.. رابطة الأندية تكشف عقوبات الجولة التاسعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

عقوبة مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب:

إيقاف فريد شوقي لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وذلك للطرد بعد منع فرصة محققة للخصم.

إيقاف اسلام عبد المقصود لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وذلك للطرد بعد حصوله على إنذارين في نفس المباراة .

عقوبة مباراة إنبي والإسماعيلي:

إيقاف اياد العسقلاني لاعب فريق الإسماعيلي لمدة مباراتين وذلك للطرد بسبب لعبة خطرة.