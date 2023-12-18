شكرا لقرائتكم خبر عن فلومينينسي البرازيلي يتفوق على الأهلى فى القيمة التسويقية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" فى الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.

وتبلغ القيمة التسويقية فلومينينسي البرازيلى 107.60مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.45 مليون يورو.

تذاع مباراة الأهلى وفلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية عبر قناة SSC HD Sports فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، فى النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول فى السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجارى.

ويمتلك الأهلي سجلًا حافلا مع تاريخ مونديال الأندية، كونه ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي (10 مرات، قبل هذه النسخة)، إذ شارك في البطولة في أعوام 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022

ويسعى الأهلي خلال مشاركته فى هذه النسخة من البطولة لتحقيق مركز أفضل من المركز الثالث، الذي حققه فى 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021، خصوصاً أن هذه النسخة ستكون الأخيرة التي تقام بنظامها الحالي، حيث سيتم تغيير النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة من النسخة المقبلة.



