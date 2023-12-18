الزمالك يدرس عودة مصطفى خليل لـ صفوف فريق اليد

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى الزمالك استعادة خدمات اللاعب مصطفى خليل لدعم صفوف فريق كرة اليد خلال المرحلة المقبلة قادماً من رحلة احتراف بنادى مضر السعودى.

وينهى مسئولو نادى الزمالك، خلال الساعات المقبلة، المفاوضات من أجل ضم محترف تونسى لدعم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء تمهيداً لانطلاق المرحلة الثانية من دورى المحترفين.

ويبدأ مجدى أبو المجد، المدير الفنى الجديد لفريق اليد، المهمة الفنية للفريق بداية من الأسبوع المقبل ومعه فى الجهاز أحمد هتلر مدربا وجمال شعبان مديرا إداريا.

وتنطلق المرحلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 يوم 6 فبراير المقبل عقب انتهاء اللاعبين الدوليين من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل.

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.