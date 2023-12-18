شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن جائزة الـ"5 ملايين دولار" فى مواجهة فلومينينسي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة قوية عندما يلتقي مع فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد "الجوهرة المشعة" فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، في مباراة صعبة على بطل أفريقيا، لاسيما أن مواجهاته مع أندية أمريكا اللاتينية تشهد ندية قوية وإثارة، لما تمتلكه فرق أمريكا الجنوبية وتحديدا الفرق البرازيلية من إمكانيات عالية ومهارات فردية فائقة.

ومن المنتظر أن تكون جوائز بطولة كأس العالم 2023 هي نفس جوائز البطولة السابقة التي أقيمت بالمغرب، إذ يحصل الفريق الفائز على 5 ملايين دولار، و4 ملايين دولار للمركز الثاني، و2.5 مليون دولار للمركز الثالث، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على مليوني دولار، وصاحب المركز الخامس على 1.5 مليون دولار، وصاحب المركز السادس على مليون دولار، وصاحب المركز السابع على نصف مليون دولار.

ويمتلك الأهلي سجلًا حافلا مع تاريخ مونديال الأندية، كونه ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي (10 مرات، قبل هذه النسخة)، إذ شارك في البطولة في أعوام 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022.

ويسعى الأهلي خلال مشاركته فى هذه النسخة من البطولة لتحقيق مركز أفضل من المركز الثالث، الذي حققه فى 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021، خصوصاً أن هذه النسخة ستكون الأخيرة التي تقام بنظامها الحالي، حيث سيتم تغيير النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة من النسخة المقبلة.