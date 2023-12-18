شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى ومعلول والسولية يطالبون نجوم الأهلى بـ"المجد الكروي" الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد نجوم الاهلى الكبار، بقيادة محمد الشناوى وعلى معلول وعمرو السولية، جلسات تحفيزية مع لاعبي الفريق، لحثهم على تحقيق إنجاز تاريخى الليلة بالصعود لنهائى كأس العالم للأندية لأول مرة فى تاريخ القلعة الحمراء.

ويستعد الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" فى الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.

ويحرص ثلاثى الأهلى على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى، لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة مبكرا للابتعاد عن الضغوط المعتادة فى أرض الملعب.

الشناوى ومعلول والسولية تحدثوا مع زملائهم فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسة على دكة البدلاء، والأهم مصلحة الفريق لضمان الصعود لنهائى كأس العالم للأندية.

واعتاد الشناوى ومعلول والسولية على عقد هذه الجلسات مع زملائهم قبل المباريات المهمة لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتحقيق الانجازات، كما اعتاد عليها الأهلى.

ويمتلك الأهلي سجلًا حافلًا مع تاريخ مونديال الأندية، كونه ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي (10 مرات، قبل هذه النسخة)، إذ شارك في البطولة في أعوام 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022.

ويسعى الأهلي خلال مشاركته فى هذه النسخة من البطولة لتحقيق مركز أفضل من المركز الثالث، الذي حققه فى 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021، خصوصاً أن هذه النسخة ستكون الأخيرة التي تقام بنظامها الحالى، حيث سيتم تغيير النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة من النسخة المقبلة.