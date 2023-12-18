شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة هدافي الأهلى فى كأس العالم للأندية قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" فى الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.

وسبق وفاز محمد أبو تريكة بلقب هداف نسخة 2006 والتي أقيمت باليابان برصيد 3 أهداف، كما فاز ياسر إبراهيم بلقب هداف نسخة 2022 برصيد هدفين، ومعه كل من رافائيل فيجا من بالميراس البرازيلي، وروميلو لوكاكو من تشيلسي الإنجليزي، وعبد الله ديابي من الجزيرة الإماراتي.

ويتساوى محمد أبو تريكة وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر فى تسجيل "هدفين" لكل منهم فى مباراة واحدة، حيث سجل أبو تريكة هدفين فى مرمى كلوب أمريكا المكسيكي نسخة 2006، وسجل ياسر إبراهيم هدفين فى مرمى الهلال السعودي نسخة 2021، وسجل أحمد عبد القادر هدفين في مرمى فلامنجو البرازيلي نسخة 2022.

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مستوى الأندية مشاركة النادي الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية 2025، بمشاركة 32 فريقًا بصفته بطل نسخة دوري أبطال أفريقيا لنسختى 2021،2022.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للعبة عن قائمة الأندية التي ضمنت تأهلها مباشرة الى بطولة كأس العالم للأندية وضمت الوداد المغربي من أفريقيا حتى الآن، الهلال السعودي، وأوراوا الياباني عن آسيا، ريال مدريد، وتشيلسي، ومانشستر سيتي عن أوروبا.