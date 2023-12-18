شكرا لقرائتكم خبر عن زكريا الغيفي أصغر حكم يشارك فى مباراة المغرب وليبيا بتصفيات أفريقيا للمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا للمدارس، المقامة حاليا فى مصر، مشاركة أصغر حكم فى أفريقيا حيث يبلغ من العمر 14 عاما وهو زكريا الغيفي من ليبيا.

وشارك الحكم زكريا الغيفي كحم رابع فى مباراة المغرب وليبيا للأولاد التى أقيمت اليوم باستاد الدفاع الجوي.

وافتتحت أمس الأحد بطولة شمال أفريقيا للمدارس التي تستضيفها مصر، بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأشرف البجرمي نيابة عن وزير الشباب والرياضة ومحمود الهمامي المدير التنفيذى باتحاد شمال أفريقيا وجيرسون مسئول المدارس بالكاف.

تقام البطولة في الفترة من 17 حتى 19 ديسمبر الجارى، بمشاركة 6 فرق مصر، المغرب وليبيا (بواقع 3 فرق من الأولاد والفتيات) ضمن الفئة العمرية أقل من 15 سنة.

كما تقام البطولة بنظام دوري مصغر من ثلاث جولات، حيث سيخوض كل فريق مباراتين، على أن يصعد في ختام المسابقة المتصدر في الصنفين (الأولاد والفتيات) إلى المرحلة النهائية للبطولة الإفريقية للمدارس، المقررة خلال شهر أبريل 2024.

وينظم الاتحاد المصري لكرة القدم النسخة الثانية علي التوالي لكأس شمال أفريقيا للمدارس، حيث قام مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام بتشكيل اللجنة المنظمة للبطولة واختيار حاتم سرور مديرا للبطولة، التى تعد إحدى البطولات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للمدارس، المؤهلة بدورها لنهائيات كأس العالم للمدارس.