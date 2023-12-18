شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا لـ الرئيس السيسي: ربنا يكون فى عونك مسؤولية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عبد الظاهر السقا، نجم الكرة المصرية، رسالة تهنئة ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وقال السقا في تصريحات لـ ”الخليج 365”، "أقول للرئيس ربنا يكون فى عونك مسؤولية كبيرة، نتمنى لك التوفيق لتعبر بنا إلى بر الأمان، خاصة مع الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة".

وأضاف السقا، "حدودنا كلها ملتهبة وهناك الكثير من الصراعات الخارجية، ونحتاج إلى حكمة الرئيس السيسي للعبور من هذه الأزمات بسلام".