شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا لـ الرئيس السيسي: ربنا يكون فى عونك مسؤولية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه عبد الظاهر السقا، نجم الكرة المصرية، رسالة تهنئة ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وقال السقا في تصريحات لـ ”الخليج 365”، "أقول للرئيس ربنا يكون فى عونك مسؤولية كبيرة، نتمنى لك التوفيق لتعبر بنا إلى بر الأمان، خاصة مع الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة".
وأضاف السقا، "حدودنا كلها ملتهبة وهناك الكثير من الصراعات الخارجية، ونحتاج إلى حكمة الرئيس السيسي للعبور من هذه الأزمات بسلام".
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية ثالثة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الاثنين.
وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس ادارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.
وتنص المادة 140 من الدستور على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".
فيما تنص المادة 241 مكرراً من الدستور على "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".
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