شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بالزي الأزرق وصن داونز بالأصفر فى مواجهة دورى الأبطال غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي، في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا. ويحل صن داونز ضيفا على بيراميدز في السادسة مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز صاحب الأرض والجمهور، القميص الأساسي الأزرق في الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

ويظهر صن داونز فى اللقاء بقميصه الأساسي، الأصفر في الأزرق، بينما يرتدي حارس مرماه اللون الوردي.