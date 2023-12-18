شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تحذيرات من معتمد جمال للاعبى الزمالك قبل مواجهة ساجرادا الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك ثلاثة تحذيرات لفريق الكرة خلال تواجده بأنجولا لخوض مباراة الجولة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام ساجرادا الأنجولى المقرر لها الأربعاء المقبل. وحذر معتمد جمال لاعبيه من استخدام السوشيال ميديا وصب تركيزهم فى التدريبات والاستعداد للمباراة. كما طالب المدير الفني من لاعبيه بعدم السهر داخل الغرف بفندق الإقامة، والالتزام بمواعيد التدريبات والتعليمات التي يطلبها منهم الجهاز الفني والإدارى، مع استمرار الحظر الإعلامى، بمنعهم من التصريحات الإعلامية. وتضم قائمة الزمالك للمباراة كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين. خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي . خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ". خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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