سيدات طائرة الأهلي يواجهن وادي دجلة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي نظيره فريق وادي دجلة اليوم الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، وتقام على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة العروض القوية التي يقدمها في البطولة.

وحرص إبراهيم فخر الدين، المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبات لشرح العديد من الجوانب الخططية في المران الأخير قبل اللقاء.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي من الفوز على فريق أصحاب الجياد بنتيجة 3-0، في المباراة الماضية ضمن منافسات الدوري.

طارق خيري: سعداء بالتتويج ببطولة المنطقة للسلة

وكان طارق خيري المدير الفني لفريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، قد أعرب عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق الجزيرة في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد داخل صالة المركز الأولمبي التي انتهت بنتيجة 70-35.

وأضاف خيري أن اللاعبات نجحن في تقديم مباراة جيدة في ظل المنافسات القوية هذا الموسم، ورغبة الجميع في الفوز وتحقيق البطولات، وبعد إصرار كبير من لاعبات الأهلي على حصد اللقب، مؤكدًا أن الفوز باللقب جاء لإسعاد الجماهير.

وأشار المدير الفني لسيدات سلة الأهلي إلى أن شخصية الفريق ظهرت بشدة خلال المباراة، في ظل الغيابات والإصابات خلال الفترة الماضية.

وأكد أن الأهلي يستحق اللقب بعدما قدم الفريق أداءً متميزًا، ونجح في مواصلة عروضه القوية في البطولة حتى المباراة النهائية.

واختتم حديثه مؤكدًا أن الجميع سيبذل مجهودًا كبيرًا طوال الموسم لحصد جميع البطولات التي يشارك بها الفريق هذا الموسم، وكذلك أعضاء الجهاز الفني الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا مع الفريق لإسعاد الجماهير.

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