لعنة "الرباط الصليبي" تهدد موسم ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - تأزم موقف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بعد ازدياد إصابات الرباط الصليبي داخل صفوف النادي الملكي، والتي كان أخرها المدافع النمساوي ديفيد ألابا.

ألابا أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة ريال مدريد الأخيرة أمام فياريال، لتزيد معاناة الفريق في الموسم الحالي بعد تزايد الإصابات ما قد يٌصعب الأمور على كتيبة الملكي بشأن المنافسة على المسابقات المختلفة.

لعنة "الرباط الصليبي"..

إصابة ألابا بالرباط الصليبي هي الثالثة على مستوى صفوف ريال مدريد بعد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، ما يجعله النادي الأكثر معاناة من هذه الإصابة بين أندية أوروبا في الموسم الحالي.

وكان كورتوا أصيب في شهر أغسطس الماضي ثم بعد ثلاثة أيام فقط ذات ميليتاو من نفس الكأس ومن المتوقع عودة الثنائي في شهر مارس المقبل، بينما يبدو أن موسم ألابا قد انتهى مع ريال مدريد كونه يحتاج لأكثر من 6 أشهر لحين عودته بصورة تامة للملعب.

لعنة الرباط الصليبي تضع انشيلوتي في مأزق كبير لحل الأزمة الدفاعية في ريال مدريد، لاسيما وأن المرحلة حرجة في المسابقات المختلفة مع انتصاف الموسم واحتدام المنافسة وتحديدًا في بطولتي الليجا ودوري أبطال أوروبا.

الإصابات المتكررة ستدفع إدارة ريال مدريد والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لسرعة التحرك في انتقالات الشتاء لانتداب عناصر لحل الأزمة الدفاعية.

وكان ريال مدريد قد فاز على فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف، لحساب الجولة السابعة عشرة، ليتعلي صدارة الدوري الإسباني بشكل مؤقت برصيد 42 نقطة منتظرًا ما ستسفر عنه مباراة جيرونا أمام ألافيس في نفس الجولة.

ويخوض ريال مدريد مباراته المقبلة أمام ألافيس، يوم الخميس، لحساب منافسات الدوري الإسباني، وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا فتنتظر ريال مدريد مواجهة مع لايبزيج الألماني في دور ثمن النهائي.