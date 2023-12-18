رابطة الأندية تُعلن عقوبات الجولة التاسعة بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة التاسعة من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت عقوبة مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب على النحو التالي :

إيقاف فريد شوقي علي المرغني لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وذلك للطرد بعد منع فرصة محققة للخصم.

إيقاف اسلام السعيد عبد المقصود لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وذلك للطرد بعد حصوله على إنذارين في نفس المباراة .

عقوبة مباراة إنبي والإسماعيلي على النحو التالي :

إيقاف اياد العسقلاني شعيب السيد لاعب فريق الإسماعيلي لمدة مباراتين وذلك للطرد بسبب لعبة خطرة.