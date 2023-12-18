نتيجة قرعة ملحق الدوري الأوروبي 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أقيمت اليوم الإثنين، قرعة ملحق الدوري الأوروبي 2023-24 ، والتي أسفرت عن مواجهات متوازنة، بعدما سُحبت مراسم القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسري.

نتائج قرعة ملحق الدوري الأوروبي

فينورد ضد روما

ميلان ضد رين

لانس ضد فرايبورغ

يانج بويز ضد سبورتينج لشبونة

بنفيكا ضد تولوز

سبورتينج براجا ضد كارباج أغدام

جالاتا سراي ضد سبارتا براجا

شاختار دونيتسك ضد أولمبيك مارسيليا

متى موعد مباريات ملحق الدوري الأوروبي 2024؟

ستُقام مباريات الذهاب من ملحق دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس 15 فبراير/شباط 2024، على أن تُقام مباريات الإياب بعدها بأسبوع يوم 22 فبراير.