الشحات يتحدث عن فلومنينسي ويكشف مفاجأة هدفه الأفضل في كأس العالم للأندية

تحدث حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن مواجهة فلومنينسي البرازيلي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ويواجه الاهلي نظيره فلومنينسي البرازيلي، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأوضح الشحات في تصريحات مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن عقلية مارسيل كولر المدير الفني للفريق هي من صنعت الفارق أمام الاتحاد السعودي.

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وأشار الشحات إلى أن النادي الاهلي يسعى إلى تحقيق شيء مشرف قبل تغيير نظام كأس العالم للأندية، مؤكدًا أنه يهدف إلى تحقيق الإنجاز بالتأهل إلى النهائي.

وذكر أنه شعر بالسعادة البالغة بعد وصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية في عام 2018 مع العين الإماراتي، ويسعى إلى تكرار هذا الإنجاز، واستكمال مجموعة ميدالياته، البرونزية والفضية والذهبية.

وشدد على أن كولر ساهم بشكل كبير في نجاحات النادي الاهلي مؤخرًا ورفع تركيز الفريق، وتحقيق خمسة ألقاب معه يعد إنجازًا هائلًا.

وتابع: “خسارة كأس السوبر الإفريقي كانت محزنة بالفعل، ولكنها أعطتنا الدافع من أجل تقديم عروض إيجابية في الأسابيع التالية، ونأمل أن يمثل هذا بداية العودة في كأس العالم للأندية 2023”.

واستكمل نجم الاهلي: “أعرف فريق فلومنينسي جيدًا، لقد شاهدت نهائي كوبا ليبرتادوريس، لديهم العديد من النجوم البارزين وهم فريق قوي، ونتمنى عبور هذه العقبة”.

وتحدث عن محاولة إيقاف لاعب بعينه في صفوف فلومينينسي، حيث قال: “نحن لا نركز على لاعب معين، لا في هذه المباراة ولا في أي مباراة أخرى، وكرة القدم لعبة جماعية، والتركيز على لاعب واحد قد يؤدي إلى تجاهل لاعب آخر يصادف أنه يلعب أحد أفضل مبارياته”.

وكشف الشحات عن هدفه المفضل في مونديال الأندية، حيث قال: “كل أهدافي في كأس العالم للأندية عزيزة على قلبي، وإذا لاحظتم فإن الأهداف الأربعة متشابهة إلى حد ما”.

وأضاف: “كل هدف في المونديال يعد له أهميته الخاصة، مما يخلق ذكريات جميلة تبقى عالقة في أذهان المشجعين، أنا سعيد بكل تلك الأهداف”.