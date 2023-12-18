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مانشستر سيتي يعلق على قرعة دوري أبطال أوروبا ووقوعه مع كوبنهاجن

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إيرلينج هالاند- مانشستر سيتي

إيرلينج هالاند- مانشستر سيتي

علق تشيكي بيجيريستين، المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على قرعة ، ووقوعه مع كوبنهاجن الدنماركي.

ووقع مانشستر سيتي الإنجليزي مع كوبنهاجن الدنماركي، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وفقًا لما أسفرت عنه القرعة.

وأوضح بيجيريستين في تصريحات لشبكة “بي ان سبورتس” القطرية بعد القرعة، أن كوبنهاجن فريق جيد، وكان قد سبق مواجهته قبل موسمين ولديه معرفة جيدة بقوته، إلا أن الأمور لا تستقر على حال.

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وأشار إلى أن كوبنهاجن الدنماركي قدم مستوى جيد خلال الموسم الحالي، وخوض المباراة على ملعبهم سيكون صعبًا، موضحًا أنه بشكل عام فإن الأدوار الإقصائية لا يوجد فيها فريق سهل، مؤكدًا أن الحفاظ على اللقب أمرًا ليس سهلًا.

وكان مانشستر سيتي قد حقق بطولة دوري أبطال أوروبا، في النسخة الأخيرة على حساب إنتر ميلان بهدف رودري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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