تعليق مثير من الغندور على مواجهة الاهلي أمام فلومينيسي في كأس العالم للأندية

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق على المواجهة المرتقبة التي تجمع بين النادي الاهلي أمام نظيره نادي فلومنينسي البرازيلي في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب خالد الغندرو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”:” توقعاتي المباراة هتروح لوقت إضافي و قد تصل لضربات جزاء”.

ويستعد الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام نادي فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن فعاليات نصفنهائي كأس العالم للأندية.

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وستبدأ صافرة لقاء المارد الأحمر أمام البطل البرازيلي في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية 2023؟

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير.

الدفاع: خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، على معلول، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد، محمد هاني، كريم الدبيس.

في الوسط: مروان عطية، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

في الهجوم: محمود كهربا، بيرسي تاو، أنتوني موديست.