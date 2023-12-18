بعد الاصابات المتلاحقة.. تشكيل الاهلي ضد فلومينيسي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي على تشكيل المارد الأحمر للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي فلومنينسي البرازيلي.

وستنطلق مواجهة الاهلي أمام نظيره فلومنينسي في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية وذلك على ملعب “الجوهرة المشعة”.

وتأهل النادي المارد الأحمر لدور نصف نهائي مونديال الأندية بعد فوزه على نظيره الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب “الجوهرة المشعة”.

اقرأ أيضًا: إصابة نجم الاهلي قبل ساعات من مواجهة فلومنينسي في كأس العالم للأندية

وستبدأ صافرة مباراة الاهلي أمام بطل البرازيل اليوم الأثنين 18 ديسمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويفقد المارد الأحمر عدد من اللاعبين بسبب الإصابة يأتي على رأسهم أحمد نبيل كوكا فضلًا عن المغربي رضا سليم بالإضافة إلى إيقاف الفرنسي أنتوني موديست.

ومن المتوقع أن يبدأ الاهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ومحمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، وأليو ديانج، وإمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، وحسين الشحات، ومحمود عبد المنعم كهربا.