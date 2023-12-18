مدرب الزمالك يجهز مفاجأة لـ شيكابالا في مباراة ساجرادا

يجهز معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة لقائد الأبيض، محمود عبدالرازق شيكابالا، في مواجهة ساجرادا الأنجولي.

ويدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك عودة محمود عبد الرازق شيكابالا للتشكيل الأساسي للفريق الأبيض في مباراة ساجرادا الأنجولي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ساجرادا الأنجولي، يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

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وكان شيكابالا قد شارك بديلًا في مباراة المصري البورسعيدي والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف على الزمالك.

ويتجه مدرب الزمالك إلى إشراك شيكابالا في التشكيل الأساسي، وذلك في ظل صعوبة مباراة ساجرادا نظرًا لأهمية القائد للغاية.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي.