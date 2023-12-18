"لو ضم حارس الزمالك مش هسكت".. شوبير يكشف مفاجأة في اختبارات فيتوريا بعد إصابة الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي، أحمد شوبير، ابتعاد أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لنادي بيراميدز من قائمة المنتخب الوطني، المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، بعد تعرضه للإصابة.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "تقدر تقول كدا أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز، خرج من حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، خاصة وأن الإصابات ستحتاج إلى شهر، والمنتخب مقبل خلال أيام قليلة على كأس الأمم الأفريقية".

أضاف: "فيه اثنان ضامنان مكانهم في قائمة حراس المنتخب، هما محمد الشناوي ومحمود جاد، ودي يمكن مفاجأة للجميع، ولكن أنا عارف فكر فيتوريا كويس أوي".

أكمل: "حد بيقولي محمد صبحي حارس مرمى الزمالك هينضم، هقوله أنا أول واحد هنتقد فيتوريا ومش هسكت، حال ضم حارس الزمالك، لأنه مالوش علاقة بالملعب منذ شهرين، ونفس الأمر بالنسبة لأحمد فتوح".

أتم تصريحاته: "ممكن تلاقي محمد أبو جبل في القائمة وأنا عارف بقولك أيه، وهيحط الحارس الرابع، أي واحد شاب، لكنه هيسافر بثلاثة حراس فقط".

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