مواجهات نارية".. نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقيمت اليوم الإثنين، قرعة دوري الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023/24 بمشاركة كبار أوروبا، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مصر، في مدينة نيون السويسرية.

تصنيف الفرق المتأهلة لدور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

فرق الصدارة: برشلونة، أرسنال، بوروسيا دورتموند، بايرن ميونخ، أتلتيكو مدريد، ريال مدريد، مانشستر سيتي، ريال سوسيداد.

فرق الوصافة: إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، كوبنهاجن، لاتسيو، لايبزيج، نابولي، بورتو، آيندهوفن.

نتائج قرعة دور الـ16 من دوري الأبطال

بورتو × أرسنال

نابولي × برشلونة

باريس سان جيرمان × ريال سوسيداد

إنتر ميلان × أتلتيكو مدريد

آيندهوفن × بروسيا دورتموند

كوبنهاجن × مانشستر سيتي

لاتسيو × بايرن ميونخ

لايبزيج × ريال مدريد

وتقام مباريات ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال في الأيام 13-14 و20-21 مارس، على أن تكون جولة الإياب في 5-6 و12-13 مارس.