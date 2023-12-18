مواجهات نارية".. نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
أقيمت اليوم الإثنين، قرعة دوري الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023/24 بمشاركة كبار أوروبا، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مصر، في مدينة نيون السويسرية.
تصنيف الفرق المتأهلة لدور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
فرق الصدارة: برشلونة، أرسنال، بوروسيا دورتموند، بايرن ميونخ، أتلتيكو مدريد، ريال مدريد، مانشستر سيتي، ريال سوسيداد.
فرق الوصافة: إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، كوبنهاجن، لاتسيو، لايبزيج، نابولي، بورتو، آيندهوفن.
نتائج قرعة دور الـ16 من دوري الأبطال
بورتو × أرسنال
نابولي × برشلونة
باريس سان جيرمان × ريال سوسيداد
إنتر ميلان × أتلتيكو مدريد
آيندهوفن × بروسيا دورتموند
كوبنهاجن × مانشستر سيتي
لاتسيو × بايرن ميونخ
لايبزيج × ريال مدريد
وتقام مباريات ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال في الأيام 13-14 و20-21 مارس، على أن تكون جولة الإياب في 5-6 و12-13 مارس.