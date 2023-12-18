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صحيفة سعودية تكشف خطة وتشكيل الأهلي ضد فلومينينسي في نصف نهائي مونديال الأندية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي النادي الأهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي، اليوم الإثنين، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2023 المقام في المملكة العربية .

وكشفت صحيفة "" السعودية، أن النادي الأهلي سيبدأ مباراة اليوم بنفس تشكيل مواجهة اتحاد جدة مع تعديل وحيد، وهو إشراك أليو ديانج بدلا من أحمد نبيل كوكا، في حال عدم لحاقه بالمباراة بسبب الإصابة.

وأكدت الصحيفة أن السويسري مارسيل كولر مدرب المارد الأحمر، ركز في التدريبات أمس الأحد، على التمريرات السريعة والاستحواذ على اللعب والتحول السريع واستغلال الهجمات المرتدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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