صحيفة سعودية تكشف خطة وتشكيل الأهلي ضد فلومينينسي في نصف نهائي مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي النادي الأهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي، اليوم الإثنين، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2023 المقام في المملكة العربية السعودية.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن النادي الأهلي سيبدأ مباراة اليوم بنفس تشكيل مواجهة اتحاد جدة مع تعديل وحيد، وهو إشراك أليو ديانج بدلا من أحمد نبيل كوكا، في حال عدم لحاقه بالمباراة بسبب الإصابة.

وأكدت الصحيفة أن السويسري مارسيل كولر مدرب المارد الأحمر، ركز في التدريبات أمس الأحد، على التمريرات السريعة والاستحواذ على اللعب والتحول السريع واستغلال الهجمات المرتدة.

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