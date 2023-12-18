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نتائج قرعة دور "البلاي أوف" من الدوري الأوروبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقيمت اليوم الإثنين، قرعة دور "البلاي أوف" من الدوري الأوروبي 2023/24، في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت مصر، في مدينة نيون السويسرية.

تصنيف الفرق المتأهلة لدور ثمن نهائي الدوري الأوروبي والبلاي أوف

فرق الصدارة: وست هام يونايتد،برايتون، رينجرز، أتالانتا، ، فياريال، سلافيا براج، بايرن ليفركوزن.

فرق الوصافة التي ستشارك في الملحق المؤهل إلى دور الـ 16 مع فرق المركز الثالث في دوري الأبطال: فرايبورج، أولمبيك مارسيليا، سبارتا براج، سبورتنج لشبونة، تولوز، رين، روما، كاراباج أجدام.

فرق المركز الثالث بدوري الأبطال: فينورد، لانس، جالاتا سراي، سبورتنج براجا، بنفيكا، يانج بويز، الميلان، شاختار.

نتائج قرعة دور البلاي أوف من الدوري الأوروبي

روما × فينورد

الميلان × ستاد رين

شاختار × مارسيليا

بنفيكا × تولوز

سبورتنج لشبونة × يانج بويز

لانس × فرايبورج

جالاتا سراي × سبورتنج براجا

براجا × كاراباج أجدام

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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