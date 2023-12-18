محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
أقيمت اليوم الإثنين، قرعة دور "البلاي أوف" من الدوري الأوروبي 2023/24، في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت مصر، في مدينة نيون السويسرية.
تصنيف الفرق المتأهلة لدور ثمن نهائي الدوري الأوروبي والبلاي أوف
فرق الصدارة: وست هام يونايتد،برايتون، رينجرز، أتالانتا، ليفربول، فياريال، سلافيا براج، بايرن ليفركوزن.
فرق الوصافة التي ستشارك في الملحق المؤهل إلى دور الـ 16 مع فرق المركز الثالث في دوري الأبطال: فرايبورج، أولمبيك مارسيليا، سبارتا براج، سبورتنج لشبونة، تولوز، رين، روما، كاراباج أجدام.
فرق المركز الثالث بدوري الأبطال: فينورد، لانس، جالاتا سراي، سبورتنج براجا، بنفيكا، يانج بويز، الميلان، شاختار.
نتائج قرعة دور البلاي أوف من الدوري الأوروبي
روما × فينورد
الميلان × ستاد رين
شاختار × مارسيليا
بنفيكا × تولوز
سبورتنج لشبونة × يانج بويز
لانس × فرايبورج
جالاتا سراي × سبورتنج براجا
براجا × كاراباج أجدام
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