"بدل ما بتحلل كرة بتحلل الفلوس".. أمير هشام يفتح النار على محلل الأهلي واتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - فتح الإعلامي أمير هشام النار على تامر بدوي المحلل الرياضي، والذي يعمل في قناة "ssc"، وذلك بسبب تصريحاته، عقب فوز الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي، في كأس العالم للأندية.

وقال أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بصراحة مش عارف أزاي تصريحاته زي دي تطلع من تامر بدوي اللي قال لو الهلال حال وجوده بدلًا من الاتحاد، كان حقق الفوز بكل تأكيد على المارد الأحمر".

أضاف "هشام": "ما قاله تامر بدوي غير صحيح ولا يمكن المراهنة بشكل افتراضي أو واقع غير موجود، واستعجبت جدا بسبب تقليله من قدرة الأهلي، والحقيقة غير ما يطلقه".

أكمل: "الواقع أن الأهلي اكتسح الهلال برباعية واكتسح الاتحاد بثلاثية، ولم تكن هذه الواقعة الأولى، لتامر بدوي مع الأهلي، بعدما قلل من قدرات محمد الشناوي حارس مرمى الفريق قبل مواجهة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية قطر 2021".

وأتم تصريحاته: "لا أعلم سر آراء تامر بدوي المستفزة ومقارنته ليست على أرض الواقع وأوجه سؤال له هل دا تحليل كورة؟، ولا بتحلل الفلوس؟".