شكرا لقرائتكم خبر عن رئس اتحاد تنس الطاولة: فوز الرئيس السيسي "بشرة خير" للشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص معتز عاشور، رئيس اتحاد تنس الطاولة، على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية لدورة انتخابية جديدة، وقال عاشور فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "ألف مبروك لمصر بتجديد الثقة لابن مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال المسيرة التي بدأت".

وقال عاشور إن الرئيس السيسى يسير فى طريق التطوير والإنجازات في ظل ظروف صعبة، حيث بدأ المشوار والإنجازات والقادم مبشر وأفضل للشعب المصرى".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية ثالثة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس ادارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.