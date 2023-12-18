شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وفلومينينسى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الأهلى مع فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" فى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.

نرصد فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن المباراة المرتقبة...

س: متى تقام مباراة الأهلى وفلومينينسى البرازيلي؟

ج: تقام المباراة فى الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف النهائي.

س: ما القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفلومينينسي البرازيلي؟

ج: تذاع مباراة الأهلى وفلوميينيسى البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على قناة SSC HD Sports فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

س: كم مرة شارك الأهلى فى كأس العالم للاندية؟

ج: يشارك الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، فى النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول فى السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجارى.

س: كم تبلغ قيمة جوائز بطولة كأس العالم للأندية؟

ج:من المنتظر أن تكون جوائز بطولة كأس العالم 2023 هي نفس جوائز البطولة السابقة التي أقيمت بالمغرب، إذ يحصل الفريق الفائز على 5 ملايين دولار، و4 ملايين دولار للمركز الثاني، و2.5 مليون دولار للمركز الثالث، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على مليوني دولار، وصاحب المركز الخامس على 1.5 مليون دولار، وصاحب المركز السادس على مليون دولار، وصاحب المركز السابع على نصف مليون دولار.

س: ما موعد وصول حافلة الأهلى لملعب الجوهرة؟

ج: تصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب الملك عبد الله "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة فى السادسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، استعدادا لمباراة فلومينينسي البرازيلي

س: ما التشكيل المتوقع للأهلى أمام فلومينسينى بكأس العالم؟

ج: التشكيل المتوقع للأهلى أمام فلومينينسى البرازيلى مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود كهربا - حسين الشحات.