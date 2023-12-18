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شكرا لقرائتكم خبر عن النادي المصري يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر النادي المصري بياناً رسمياً يهنئ من خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت مؤخراً.
وجاء بيان المصري كالتالي: "مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وأعضاء الجمعية العمومية للنادي وجماهير بورسعيد العظيمة يتقدمون بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد فوز فخامته المستحق في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة والتي جاءت لتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على مدى ثقة الشعب المصري الكبيرة واللامتناهية في القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس خلال هذه المرحلة الدقيقة من عُمر الوطن.
وأضاف البيان: ومجلس إدارة النادي المصري إذ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الفوز، فإنه يشيد كذلك بالمشهد الحضاري العظيم الذي قدمه الشعب المصري خلال الانتخابات الرئاسية، والذي جاء ليثبت للعالم أجمع مدى التفاف الشعب المصري حول قيادته الوطنية من أجل استمرار مسيرة التنمية على كافة الأصعدة والمستويات داخل مصرنا الحبيبة".
المصري
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية ثالثة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الاثنين.
وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس ادارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.
وتنص المادة 140 من الدستور على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".
فيما تنص المادة 241 مكرراً من الدستور على "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".
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