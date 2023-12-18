شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع قائمة ممنوعات لنجوم الأهلى قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وضع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، قائمة محاذير للاعبيه خلال مواجهة فلومينينسي البرازيلى، وعلى رأسها تحذير اللاعبين من إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، مؤكدًا أن ذلك يشبه "اللعب بالنار" فى مباراة مصيرية، وطالب كولر لاعبيه باستغلال أنصاف الفرص لتسجيل هدف يعزز فرص المارد الأحمر في بلوغ المباراة النهائية لكأس العالم للأندية.
وحذر كولر نجوم الأهلى من خطورة التمرير الخاطئ خلال المباراة، وطالبهم بضرورة الابتعاد عن الاعتراض على القرارات التحكيمية لتفادى الكروت المجانية، والتى من شأنها زيادة التوتر فى أرض الملعب.
وشدد كولر على لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الالتحامات فى منطقة الجزاء، خوفًا من قرارات تقنية الفار بشكل يربك سيناريو اللقاء.
ويستعد الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" فى الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.
ويمتلك الأهلي سجلًا حافلا مع تاريخ مونديال الأندية، كونه ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي (10 مرات، قبل هذه النسخة)، إذ شارك في البطولة في أعوام 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022.
ويسعى الأهلي خلال مشاركته فى هذه النسخة من البطولة لتحقيق مركز أفضل من المركز الثالث، الذي حققه فى 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021، خصوصاً أن هذه النسخة ستكون الأخيرة التي تقام بنظامها الحالي، حيث سيتم تغيير النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة من النسخة المقبلة.
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