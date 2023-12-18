شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع قائمة ممنوعات لنجوم الأهلى قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، قائمة محاذير للاعبيه خلال مواجهة فلومينينسي البرازيلى، وعلى رأسها تحذير اللاعبين من إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، مؤكدًا أن ذلك يشبه "اللعب بالنار" فى مباراة مصيرية، وطالب كولر لاعبيه باستغلال أنصاف الفرص لتسجيل هدف يعزز فرص المارد الأحمر في بلوغ المباراة النهائية لكأس العالم للأندية.

وحذر كولر نجوم الأهلى من خطورة التمرير الخاطئ خلال المباراة، وطالبهم بضرورة الابتعاد عن الاعتراض على القرارات التحكيمية لتفادى الكروت المجانية، والتى من شأنها زيادة التوتر فى أرض الملعب.

وشدد كولر على لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الالتحامات فى منطقة الجزاء، خوفًا من قرارات تقنية الفار بشكل يربك سيناريو اللقاء.