شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الصيد يهنئ الرئيس السيسي بفوزه فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادي الصيد، برئاسة المهندس عبد الله غراب، بياناً رسمياً يهنئ فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية التي أقيمت مؤخراً.

وجاء البيان كالتالي ..

بكل فخر واعتزاز، يتقدم مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة المهندس عبد الله غراب بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بفضل ثقة الشعب المصري الغالية فيكم.

وبالأصالة عن مجلس الإدارة وكافة العاملين في نادي الصيد ، نؤيد مسيرتكم الموفقة، فقد نجحتم في قيادة مصرنا الغالية خلال مرحلة بالغة الدقة من عمر الوطن، وعبرتم بها إلى بناء مصر الحديثة، وتمهيد الطريق للجمهورية الجديدة.

ويشيد مجلس إدارة نادي الصيد بالمشهد الحضاري العظيم الذي قدمه الشعب المصري خلال الانتخابات الرئاسية، والذي جاء ليثبت للعالم أجمع مدى التفاف الشعب المصري حول قيادته الوطنية من أجل استمرار مسيرة التنمية على كافة الأصعدة والمستويات داخل مصرنا الحبيبة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية ثالثة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الاثنين.