شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: فوز الرئيس السيسي باكتساح أمر طبيعى فى ظل محبة الشعب له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد بلال، نجم الأهلى والمنتخب السابق، أنه كان يتوقع فوز الرئيس السيسى بالانتخابات، ليس هذا فقط بل وباكتساح كبير، بسبب إجماع الشعب عليه، والمحبة التى يحظى بها من الشعب المصرى.

وقال بلال، إن فوز الرئيس السيسى ما هو إلا استكمال للتطوير وإنجاز المشروعات وتحسين الدخل، كل هذه الأشياء التي بدأها الرئيس وإنجازاتها سيجعل الشعب المصري فى وضعية اقتصادية رائعة على مستوى الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها.

وأضاف نجم الأهلى السابق، "أنا من الناس أصحاب الشركات التي تعمل فى البنية التحتية والبناء، ومن هذا أقول إن مصر والخطة الموضوعة ستجعل القرى المصرية فى وضعية جيدة وموارد المياه، إضافة إلى توفير الحياة الكريمة للشعب، وسوف يرى الشعب أهميته في المرحلة القادمة".