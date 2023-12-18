شكرا لقرائتكم خبر عن 450 ألف دولار وناديان.. تفاصيل إيقاف قيد الزمالك بسبب سامسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية مطالبة نادى كاراكاس الفنزويلي بباقى مستحقاته لدى نادى الزمالك، والخاصة بانتقال سامسون أكينولا إلى الفارس الأبيض، والتي تسببت فى إيقاف قيد الزمالك خلال الفترة الماضية.

ترجع تفاصيل الأزمة إلى أكتوبر من العام الماضى عندما تعاقد الزمالك مع سامسون من نادى كاراكاس الفنزويلى مقابل 900 ألف دولار، سدد الزمالك وقتها نصف قيمة الصفقة، ولكن لم يتم سداد باقى المبلغ، والتي تبلغ 450 ألف دولار، وخلال الفترة الماضية تلقى النادى خطابا يفيد بضرورة سداد المبلغ حتى لا يتعرض الفريق لإيقاف القيد وهو ما تم بالفعل.

ولا يٌعد كاراكاس الفنزويلي الطرف الوحيد فى تسبب سامسون بإيقاف قيد الفريق، بل هناك فريق نيجيرى آخر هو ليون 36، حيث تلقى اتحاد الكرة إخطاراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال شهر سبتمبر الماضى بإيقاف القيد لنادي الزمالك مجددًا، بسبب شكوى جديدة من نادى ليون 36 النيجيرى، الذى طلب حق الرعاية فى سامسون أكينولا لاعب الفريق الأبيض.

وطلب النادي النيجيري حق رعايته فى سامسون أكينولا فى قضية رفعها بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بمبلغ 11 ألف دولار، لم يسدده الزمالك منذ الحصول على خدمات اللاعب.

ومن المقرر أن يقوم مسئولو الزمالك بسداد المبالغ المستحقة عليه حتى يتم رفع إيقاف القيد عن الفريق ، وحتى يتمكن من ضم صفقات جديدة لتدعيم الأبيض.