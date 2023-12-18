ياسر قمر: الرئيس السيسى الأفضل لهذه المرحلة.. ووعى المصريين يستحق الإشادة

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر قمر، رئيس اتحاد الكرة الطائرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الأفضل والأنسب لهذه المرحلة الصعبة من أجل مواصلة سلسلة الإنجازات فى جميع المجالات.

وقال قمر فى تصريح لـ"الخليج 365"، وعى المصريين فى الانتخابات الأخيرة، والتأكيد على أحقية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواصلة مشوار الإنجازات يستحق الإشادة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية ثالثة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وأضافت الهيئة في بيان صادر عنها، أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج فرز الأصوات التى أدلى بها الناخبون فى المحافظات بالانتخابات الرئاسية 2024، والتى تم ضمها نتائج المصريين بالخارج إليها وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

وتعد الانتخابات الرئاسية 2024، خامس انتخابات تعددية بين أكثر من مرشح منذ عام 2005 وحتى الآن وثالث انتخابات تنافسية وتعددية بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتي يحق لـ67 مليون مواطن التصويت فيها.

وأجريت الانتخابات الرئاسية، في 11 ألف و631 لجنة فرعية تحت إشراف قضائي كامل بلغ نحو 15 ألف قاض.