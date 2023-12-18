أسطورة الكرة الإنجليزية يعلق على احتمالية رحيل صلاح عن ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - علق مايكل أوين، أسطورة الكرة الإنجليزية، على احتمالية رحيل محمد صلاح، لاعب ليفربول عن الريدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد أوين أن الريدز سيعاني كثيرًا حال اتخذ محمد صلاح قرارًا بالرحيل عن الفريق الإنجليزي، خاصة وأنه يساعد لاعبي الريدز هجوميًا.

تصريحات أوين

قال أوين في تصريحات تلفزيونية لأستوديو الدوري الإنجليزي: "أن تلعب بجانب محمد صلاح من المؤكد أنه يساعد بعض اللاعبين الآخرين".

وأكمل: "إحراز الأهداف في ليفربول ليست مشكلة كبيرة، لكن المشكلة تكمن في إذا غادر محمد صلاح".

وأوضح لاعب الريدز أن محمد صلاح هناك احتمالية لانتقاله للدوري السعودي خلال الصيف المقبل، حيث أنه لن يستمر للأبد في صفوف ليفربول.

وأضاف: "بالتأكيد رحيل محمد صلاح سيضع داروين نونيز تحت الأضواء بشكل مستمر، لكن على ليفربول أن يفكر كيف سيعوض لاعبًا يسجل 25 هدفًا كل موسم؟".

وأختتم أوين تصريحاته متسائلًا: "هل الدولي الأوروجوياني نونيز قادر على تقديم المساعدة وتسجيل هذا العدد من الأهداف خاصة إذا كان ليفربول ينافس على أكثر من بطولة وهناك الكثير من الضغوط".