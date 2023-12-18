أندية تمتلك فرصة واحدة للتأهل لمونديال الأندية بعد إعلان تفاصيل نسخة 2025

ياسر رشاد - القاهرة - منذ ان كشف الموقع الرسمي لـ "فيفا"، عن تفاصيل كأس العالم للأندية نسخة 2025، بنظامها الحديث بمشاركة 32 فريقًا، من ضمنها 4 فرق من قارة أفريقيا أصبح مونديال الأندية أكثر إثارة وتشويقا في ثوبه الجديد.

الأندية التي تمتلك فرصة واحدة للتأهل لمونديال الأندية بعد إعلان تفاصيل النسخة الجديدة

قارة أفريقيا

وسيتم صعود بطل دوري أبطال أفريقيا في المواسم الأربعة التي تسبق كأس العالم للأندية، أي من نسخة 2021 و حتى 2024، علمًا بأن كاف سيضطر إلى اللجوء لتصنيف فيفا، حال تكرر البطل، ما حدث بالفعل في ظل تتويج الأهلي باللقب في 2021 و2023.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن موعد إقامة مونديال الأندية والمقرر لها الفترة ما بين 15 يونيو إلى 13 يوليو لعام 2025.

وتضم البطولة الجديدة 32 فريقًا من قارات العالم المختلفة، على أن يتم تحديد الفرق المشاركة في البطولة بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.

الانديه التي تملك فرصه واحده للتأهل الي كاس العالم للانديه وهي الفوز بدوري أبطال إفريقيا ٢٠٢٤

ـ بيراميدز، ومازيمبين واسيك الايفواري، و يانج افريكانز تنزانيا، والنجم الساحلي تونس، وجالاكسي بوتسوانا، ونواذيبو موريتانيا، ومدياما غانا.

الانديه التي تملك فرصتين للصعود لكأس العالم الفوز بدوري أبطال إفريقيا

ـ الفوز بدوري أبطال إفريقيا

ـ المركز الأول فى التصنيف الافريقي

ـ اذا فاز الاهلي أو الوداد بالبطوله سيؤخذ اعلي فريقين فى التصنيف

ـ صن داونز ، الترجي، شباب بلوزداد، سيمبا

ـ الهلال سودان

ـ بيراميدز يمتلك فرصه وحيده للتأهل الي كاس العالم للانديه لكره القدم ٢٠٢٥

ـ الزمالك وفيوتشر لن يشاركوا فى البطولة لن يدخل اي فريق يشارك فى الكونفيدرالية هذا الموسم فى التصنيف

اذا فاز الاهلي أو الوداد بالبطوله سيؤخذ اعلي فريقين فى التصنيف بمعنى ان فريق بيراميدز يمتلك فرصه وحيده للتأهل الي كاس العالم للانديه لكره القدم ٢٠٢٥، الزمالك وفيوتشر لن يشاركوا فى البطولة لن يدخل اي فريق يشارك فى الكونفيدرالية هذا الموسم فى التصنيف.