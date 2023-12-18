ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي يلا شوت اليوم في كأس العالم للأندية

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي يلا شوت اليوم في كأس العالم للأندية، يتأهب الفريق الأهلي بكل امتياز لخوض مواجهة مثيرة اليوم أمام فريق فلومينينسي البرازيلي حامل لقب أمريكا الجنوبية على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية المعروف بلقب “الجوهرة المشعة” سوف تشهد هذه اللحظة الرياضية المميزة انطلاق المباراة و ذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن فعاليات نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية حالياً.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فليومينينسي البرازيلي مساء اليوم الإثنين 18 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الدور النصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة في المملكة العربية السعودية.

وتقام المباراة على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بين الأهلي وفلومينينسي بكأس العالم للأندية، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي، والسابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والجزائر.

وتمكن النادي الأهلي من الفوز على اتحاد جدة في مباراة ربع النهائي النسخة الحالية، يوم أمس الجمعة 15 ديسمبر بنتيجة 1/3، تحت أنظار 56 ألف متفرج حضروا من مدرجات ملعب الجوهرة المشعة.

ورد الأهلي الدين للاتحاد الذي كان قد هزمه في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية عام 2005 بهدف دون رد، سجله آنذاك النجم السعودي محمد نور، في النسخة التي استقبلتها اليابان برعاية شركة تويوتا Toyota.

مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا شوت | كأس العالم للأندية 2023، وقع عاشقي ومحبي كرة القدم العربية والعالمية في مصر والوطن العربي والعالم، على موعد مع مواجهة نارية وقمة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، بين الأهلي وفلومنينسي البرازيلي مساء اليوم.

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وتتصدر حاليًا بطولة كأس العالم للأندية 2023 محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية ومواقع التواصل الإجتماعي بشكل رائج، وتشغل بال عدد كبير من عاشقي كرة القدم، في مصر والوطن العربي والعالم أجمع، التي تمتد حتى يوم 22 ديسمبر الجاري، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام فلومينيسي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول- ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج- إمام عاشور- مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات- محمود عبد المنعم كهربا- بيرسي تاو.