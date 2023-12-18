بيراميدز بالزي التقليدي أمام صن داونز

ياسر رشاد - القاهرة - عقد اليوم الاثنين الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي، وذلك بأحد فنادق القاهرة، في اللقاء الذي يقام ضمن دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل صن داونز ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز صاحب الأرض والجمهور، القميص الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر الكامل، ويظهر صن داونز في اللقاء بقميصه الأساسي، الأصفر في الأزرق، بينما يرتدي حارس مرماه اللون الوردي.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر، المدير الإداري، واللواء هشام زايد، مدير المباريات، وشريف جمال، مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي، مدير المركز الإعلامي.

ويفتقد فريق بيراميدز لجهود لاعبه رمضان صبحي فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقيا، حيث كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، أن اللاعب شعر ببعض الآلام عقب مران الأمس باستاد الدفاع الجوي استعدادا للقاء صن داونز.

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